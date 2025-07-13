Ворожі кораблі фактично не виходять у море. Про це повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у етері "Еспресо", передає 24 Канал.

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Що ворог активізує у Чорному морі?

У Чорному морі Росія має найбільшу військову активність саме завдяки авіації, а не флоту. Тільки невеликі ворожі катери ергують на входах до гаваней, зокрема в Донузлаві та Севастопольській бухті.

Флот зараз здебільшого представлений невеличкими катерами "Грачонок" або "Раптор", які виконують завдання з протидиверсійної оборони,

– заявив Плетенчук.

Щодо підводних човнів, то ворог час від часу виводить їх у море, однак загалом активність флоту дуже низька.

Речник ВМС також наголосив, що вже понад рік українська сторона не спостерігає російських кораблів в акваторії. І причина, мовляв, в тому, що саме Україна контролює акваторію вогнем.

Стосовно Азовського моря, у ВМС додали, що зараз росіяни використовують його лише з комерційною метою. Судна під іноземними прапорами незаконно заходять в порти Росії.

Раніше стало відомо, що Росія переважно використовує в Чорному морі підводні човни замість надводних кораблів, оскільки вони менш помітні та важче вразливі для ударів.