Вражеские корабли фактически не выходят в море. Об этом сообщил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Эспрессо", передает 24 Канал.

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Что враг активизирует в Черном море?

В Черном море Россия имеет наибольшую военную активность именно благодаря авиации, а не флоту. Только небольшие вражеские катера курсируют на входах в гавани, в частности в Донузлаве и Севастопольской бухте.

Флот сейчас в основном представлен небольшими катерами "Грачонок" или "Раптор", которые выполняют задачи по противодиверсионной обороне,

– заявил Плетенчук.

Относительно подводных лодок, то враг время от времени выводит их в море, однако в целом активность флота очень низкая.

Представитель ВМС также отметил, что уже более года украинская сторона не наблюдает российских кораблей в акватории. И причина, мол, в том, что именно Украина контролирует акваторию огнем.

Относительно Азовского моря, в ВМС добавили, что сейчас россияне используют его только в коммерческих целях. Суда под иностранными флагами незаконно заходят в порты России.

Ранее стало известно, что Россия преимущественно использует в Черном море подводные лодки вместо надводных кораблей, поскольку они менее заметны и труднее уязвимы для ударов.