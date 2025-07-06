Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері національного маратону.

До теми Росія застосовує більше морських платформ, – у ВМС ЗСУ розповіли про ситуацію в Чорному морі

Навіщо Росія виводить ракетоносії у море, але не стріляє

Дмитро Плетенчук пояснив, що ситуація з російськими ракетоносіями в Азово-Чорноморському регіоні загалом залишається доволі незмінною. Представник ВМС пояснив, що в Азовському морі носії "Калібрів" в принципі майже рік вже відсутні.

Водночас у Чорному морі, за словами капітана, росіяни дозволяють собі виходити підводними човнами.

Тому, що їх, звісно, набагато складніше знайти та знищити. А решта кораблів перебувають в пункті базування. Застосування (ракет "Калібр", – 24 Канал) вночі не відбувалося, це я можу підтвердити,

– сказав Плетенчук.

Він зауважив, що враховуючи, що це підводні човни, то це цілком може бути й ротація, тому що попередній човен вже перебував деякий час в морі.

"Його якраз і було застосовано минулого обстрілу, його просто можуть в такий спосіб міняти іншим підводним човном", – пояснив речник Військово-Морських сил.

До слова, зранку 6 липня Росія вивела у Чорне море два носії крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп тоді був до 8 ракет.