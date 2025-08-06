Російський суднобудівний завод "Вимпел" потерпає від фінансових труднощів. Розташоване у Ярославській області підприємство вже почало звільняти працівників.

Які проблеми на заводі "Вимпел"?

Завод "Вимпел",є частиною Об’єднаної суднобудівної корпорації (ОСК), якій, за підрахунками російського Мінфіну, бракує 1 трильйона рублів (або 12 мільярдів доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За даними видання, про звільнення вже повідомили щонайменше 33 співробітників заводу. Загалом на підприємстві зайняті 950 людей.

Керівництво пообіцяло, нібито надасть альтернативні робочі місця звільненим працівникам та виплатить компенсацію.

Поки що завод звільнить, скоріш за все, лише допоміжний персонал. Працівники, які задіяні на виробництві, залишаться.

Важливо! При цьому завод не виключає ще кількох етапів скорочень працівників до кінця 2025 року. Пояснюють скорочення відсутністю необхідних обсягів виробництва та необхідністю зменшити витрати.

Чим займається завод "Вимпел"?

Завод спеціалізується на будівництві малотоннажних та середньотоннажних суден.

На "Вимпелі" виготовляють ракетні катери для Міноборони Росії.

Також завод займається будівництвом патрульних та протидиверсійних катерів для прикордонників ФСБ.

Там же створюють гідрографічні судна для військово-морського флоту.

Окрім того, підприємство виготовило 5 пасажирських кораблів на підводних крилах "Комета" 120М, що курсують у Азовському та Чорному морі.

Варто знати! Фінансова ситуація на "Вимпелі" різко погіршилася влітку, оскільки уряд урізав програму фінансування, призначену для модернізації цивільного флоту. Через брак коштів її скоротили на цілих 40%. У підсумку підприємство змушене було згорнути проєкти будівництва 69 суден – вантажних, дноочисних та рибопромислових.