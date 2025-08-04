Що відомо про завод у Львівській області?

Завод надає майже 300 робочих місць та виготовляє понад 12 тонн готової продукції щодня, пише 24 Канал з посиланням на очільника Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького.

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Зазначається, що завод запрацював на базі ПрАТ "Львівський обласний виробничий рибний комбінат". Виробництво відповідає всім міжнародним стандартам, тому найближчим часом планує вихід на європейський ринок.

Щиро дякую Олександру та Віталію Свіщовим за те, що ви вірите у державу й інвестуєте у нашу область. Завдяки таким людям, як ви, маємо можливість споживати український продукт!,

– подякував Козицький.

Також він відзначив весь колектив підприємства, інженерів, технологів, будівельників. Тобто усіх, хто довів, що у Львівській області можна й треба реалізовувати великі індустріальні проєкти.

Згідно зі слів очільника Львівської ОДА, ринок риби на Львівщині зараз недозабезпечений. Власне виробництво покриває лише 2% потреб.

У нас – понад 5 тисяч гектарів водного дзеркала, десятки підприємств, але потенціал використовується лише частково. І саме такі проєкти, як цей завод – допомагають його розкрити,

– пояснив Максим Козицький.

Він додав: Львівська обласна державна адміністрація готова до співпраці з тими, хто прагне розвиватися в цьому напрямі:

через Комплексну програму підтримки агросектору;

через індивідуальний супровід інвесторі;

через участь у розв’язанні логістичних, регуляторних та земельних питань.

Важливо! Львівська ОДА прагне, аби у кожному районі зʼявилися подібні підприємства – сучасні, екологічні, орієнтовані на експорт і спроможні змінювати життя людей на місцях.