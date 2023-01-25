Стало відомо, коли в Україні запрацює завод з виробництва Bayraktar

Наразі уже готова вся документація на компанію, яка буде виробляти турецькі безпілотники Bayraktar в Україні. Також розроблено проєкт для будівництва заводу, яке має розпочатися найближчим часом.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Сьогодні сформовано всю правову базу, вже, як ви знаєте, ратифіковано відповідну міжнародну угоду, є компанія, яка зараз діє в Україні, вона завершила підготовку фізичного проєкту. Ми очікуємо, що завод запрацює протягом двох наступних років і почне випускати вироби із українськими компонентами,

– сказав дипломат.

На майбутньому заводі в Україні, який побудує Baykar Defence планується здійснювати безпілотників Bayraktar TB2 та інших типів.

Розробка винищувача Kızılelma

Також Василь Боднар нагадав, що днями безпілотний винищувач Kızılelma з українським двигуном, розроблений компанією Baykar, успішно пройшов друге льотне випробування.

Це свідчення того, наскільки тісно ми співпрацюємо та приносимо конкретні результати, зокрема, сподіваюся, для майбутнього зміцнення безпеки України,

– зазначив посол.

Перший повноцінний політ винищувача відбувся 23 січня.

Характеристики Baykar Kızılelma