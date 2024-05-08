Понад 5 мільярдів доларів для скасування валютних обмежень: про що Пишний попередив бізнес

Зараз в Україні діє режим керованої гнучкості. Однак, з початку травня, НБУ готується до остаточної лібералізації курсу.

Про що розповів Пишний

У ефірі телемарафону голова НБУ Андрій Пишний розповів скільки коштуватиме Україні скасування валютних обмежень, передає 24 Канал. При цьому, банкір уточнив, що попри свою вартісність, цей процес не матиме негативного впливу макрофінансову стабільність.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Рішення дійсно матиме відповідну ціну. Ми розраховуємо, що це буде на рівні близько 5,5 мільярдів доларів

Пишний уточнив, що до валютних пом'якшень НБУ готувався майже рік. Реалізація цього проєкту зараз стала можлива, завдяки зовнішній фінансовій підтримці України від міжнародних партнерів.

Нам необхідно, щоби бізнес скористався цією можливістю максимально відповідально. Експортна виручка повинна надходити в Україну. З нашого боку будуть посилені ще більше вимоги щодо валютного контролю і контролю за поверненням експортної виручки. Будь-який непродуктивний відтік капіталу з боку Національного банку буде одразу предметом доволі жорсткої реакції,

– наголошує Пишний.

Для чого потрібна лібералізація

Голова НБУ уточнив, що лібералізація потрібна для того, аби бізнес мав додаткові можливості. Завдяки цій процедурі, економіка України може отримати додатковий інвестиційний капітал. Цьому сприятиме можливість виведення цьогорічних дивідендів. Зміниться і ситуація з боргами.

Це лімітована можливість вона передбачає не погашення усього боргу, а часткове погашення боргу, але це відкриває величезне вікно можливостей для того, щоб провести дуже ефективні, побудовані на взаємному розумінні ситуації, переговори з кредиторами українських підприємств для проведення реструктуризації зовнішньої заборгованості,

– пояснює Пишний.

Фактично, НБУ прибирає будь-які обмеження на розрахунки за імпорт послуг. Однак, регулятор усе ж продовжить контролювати фінансову ситуацію.