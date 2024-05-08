Более 5 миллиардов долларов для отмены валютных ограничений: о чем Пышный предупредил бизнес

Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. Однако, с начала мая, НБУ готовится к окончательной либерализации курса.

О чем рассказал Пышный

В эфире телемарафона глава НБУ Андрей Пышный рассказал во сколько Украине обойдется отмена валютных ограничений, передает 24 Канал. При этом, банкир уточнил, что несмотря на свою стоимость, этот процесс не будет иметь негативного влияния на макрофинансовую стабильность.

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Андрей Пышный Глава Национального банка Украины Решение действительно будет иметь соответствующую цену. Мы рассчитываем, что это будет на уровне около 5,5 миллиардов долларов

Пышный уточнил, что к валютным смягчениям НБУ готовился почти год. Реализация этого проекта сейчас стала возможна, благодаря внешней финансовой поддержке Украины от международных партнеров.

Нам необходимо, чтобы бизнес воспользовался этой возможностью максимально ответственно. Экспортная выручка должна поступать в Украину. С нашей стороны будут усилены еще больше требования по валютному контролю и контролю за возвратом экспортной выручки. Любой непродуктивный отток капитала со стороны Национального банка будет сразу предметом довольно жесткой реакции,

– отмечает Пышный.

Для чего нужна либерализация

Глава НБУ уточнил, что либерализация нужна для того, чтобы бизнес имел дополнительные возможности. Благодаря этой процедуре, экономика Украины может получить дополнительный инвестиционный капитал. Этому будет способствовать возможность вывода дивидендов, полученных в 2024 году. Изменится и ситуация с долгами.

Это лимитированная возможность она предусматривает не погашение всего долга, а частичное погашение долга, но это открывает огромное окно возможностей для того, чтобы провести очень эффективные, построенные на взаимном понимании ситуации, переговоры с кредиторами украинских предприятий для проведения реструктуризации внешней задолженности,

– объясняет Пышный.

Фактически, НБУ убирает любые ограничения на расчеты за импорт услуг. Однако регулятор все же продолжит контролировать финансовую ситуацию.