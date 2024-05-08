Что входит в пакет помощи

Пакет помощи сосредоточен прежде всего на защите наиболее уязвимых слоев населения. В том числе детей, которые страдают от последствий войны и нуждаются в безопасной среде, социальной активности и поддержке для продолжения обучения даже во время войны.

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Этим новым пакетом поддержки мы стремимся обеспечить срочную гуманитарную помощь и защиту для наиболее уязвимых групп населения, что может спасти их жизни,

– заявил министр по делам международного развития Дании Дэн Йоргенсен.

Как сообщается, пакет включает базовую гуманитарную помощь, такую как: еда, лекарства, вода и жилье, для украинцев, которые пострадали больше всего от войны. Также будут выделены средства на утепление жилых зданий перед наступлением зимы, а также на гуманитарное разминирование.

Как распределится финансирование? Большинство финансирования будет распределено через "стратегических партнеров гражданского общества Дании, присутствующих в Украине", остальные – через специализированные учреждения ООН.

Какую еще помощь получит Украина

В апреле Конгресс США принял выделение долгожданного пакета помощи Украине на 61 миллиард долларов. Кроме потребностей ВСУ, пакет помощи от США будет направлен на другие цели в Украине. Госпожа посол США в Украине Бриджит Брин Пакет рассказала, что выделение поддержки от Соединенных Штатов на 61 миллиард долларов имеет целью: