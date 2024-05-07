Кто может получить такую доплату

Для получения доплаты от ООН лицо обязано соответствовать определенным требованиям. В частности, его нынешние пенсионные выплаты должны быть меньше 3 250 гривен.

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Также важным условием является то, что пенсионер не получал выплаты для ВПЛ и международную помощь с 1 марта 2023 года. При этом, надбавка от ООН начисляется только тем, кто проживает в зоне возможных или активных боевых действий.

Сейчас к такому перечню относятся эти области:

Донецкая;

Луганская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Черниговская;

Николаевская;

Харьковская;

Сумская;

Херсонская.

Как получить такую доплату

Надбавка от ООН предоставляется пенсионерам автоматически, без личного обращения лица. Доплата назначается в соответствии с данными ПФУ и Минсоцполитики.

Средства предоставляются лицу способом, которым оно получает пенсию. То есть на банковский счет или через "Укрпочту".

Размер этой надбавки рассчитывается индивидуально, как разница между 3 250 и суммой пенсии. То есть, если лицо имеет ежемесячную выплату 3 тысячи гривен, его надбавка – 250 гривен.

Обратите внимание! Если лицо, по каким-то причинам, перестает соответствовать указанным критериям, ему автоматически прекращают начислять надбавку.