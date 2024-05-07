Кто может получить такую доплату
Для получения доплаты от ООН лицо обязано соответствовать определенным требованиям. В частности, его нынешние пенсионные выплаты должны быть меньше 3 250 гривен.
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Также важным условием является то, что пенсионер не получал выплаты для ВПЛ и международную помощь с 1 марта 2023 года. При этом, надбавка от ООН начисляется только тем, кто проживает в зоне возможных или активных боевых действий.
Сейчас к такому перечню относятся эти области:
- Донецкая;
- Луганская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Черниговская;
- Николаевская;
- Харьковская;
- Сумская;
- Херсонская.
Как получить такую доплату
Надбавка от ООН предоставляется пенсионерам автоматически, без личного обращения лица. Доплата назначается в соответствии с данными ПФУ и Минсоцполитики.
Средства предоставляются лицу способом, которым оно получает пенсию. То есть на банковский счет или через "Укрпочту".
Размер этой надбавки рассчитывается индивидуально, как разница между 3 250 и суммой пенсии. То есть, если лицо имеет ежемесячную выплату 3 тысячи гривен, его надбавка – 250 гривен.