Хто може отримати таку доплату

Для отримання доплати від ООН особа зобов'язана відповідати певним вимогам. Зокрема, її теперішні пенсійні виплати мають бути менші за 3 250 гривень.

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Також важливою умовою є те, що пенсіонер не отримував виплати для ВПО та міжнародну допомогу з 1 березня 2023 року. При цьому, надбавка від ООН нараховується лише тим, хто проживає у зоні можливих або активних бойових дій.

Зараз до такого переліку відносяться ці області:

Донецька;

Луганська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Чернігівська;

Миколаївська;

Харківська;

Сумська;

Херсонська.

Як отримати таку доплату

Надбавка від ООН надається пенсіонерам автоматично, без особистого звернення особи. Доплата призначається відповідно до даних ПФУ та Мінсоцполітики.

Кошти надаються особі у спосіб, яким вона отримує пенсію. Тобто на банківський рахунок чи через "Укрпошту".

Розмір цієї надбавки розраховується індивідуально, як різниця між 3 250 і сумою пенсії. Тобто, якщо особа має щомісячну виплату 3 тисячі гривень, її надбавка – 250 гривень.

Зверніть увагу! Якщо особа, з якихось причин, перестає відповідати вказаним критеріям, їй автоматично припиняють нараховувати надбавку.