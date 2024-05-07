Хто може отримати таку доплату
Для отримання доплати від ООН особа зобов'язана відповідати певним вимогам. Зокрема, її теперішні пенсійні виплати мають бути менші за 3 250 гривень.
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Також важливою умовою є те, що пенсіонер не отримував виплати для ВПО та міжнародну допомогу з 1 березня 2023 року. При цьому, надбавка від ООН нараховується лише тим, хто проживає у зоні можливих або активних бойових дій.
Зараз до такого переліку відносяться ці області:
- Донецька;
- Луганська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Чернігівська;
- Миколаївська;
- Харківська;
- Сумська;
- Херсонська.
Як отримати таку доплату
Надбавка від ООН надається пенсіонерам автоматично, без особистого звернення особи. Доплата призначається відповідно до даних ПФУ та Мінсоцполітики.
Кошти надаються особі у спосіб, яким вона отримує пенсію. Тобто на банківський рахунок чи через "Укрпошту".
Розмір цієї надбавки розраховується індивідуально, як різниця між 3 250 і сумою пенсії. Тобто, якщо особа має щомісячну виплату 3 тисячі гривень, її надбавка – 250 гривень.