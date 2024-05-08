Що входить до пакета допомоги

Пакет допомоги зосереджений насамперед на захисті найбільш вразливих верствах населення. У тому числі дітях, які страждають від наслідків війни та потребують безпечного середовища, соціальної активності та підтримки для продовження навчання навіть під час війни.

Читайте також: Надбавку отримають не всі: жителі яких областей отримають доплату від ООН

Цим новим пакетом підтримки ми прагнемо забезпечити термінову гуманітарну допомогу та захист для найбільш вразливих груп населення, що може врятувати їхні життя,

– заявив міністр у справах міжнародного розвитку Данії Ден Йоргенсен.

Як повідомляється, пакет включає базову гуманітарну допомогу, таку як: їжа, ліки, вода та житло, для українців, які постраждали найбільше від війни. Також будуть виділені кошти на утеплення житлових будівель перед настанням зими, а також на гуманітарне розмінування.

Як розподілиться фінансування? Більшість фінансування буде розподілено через "стратегічних партнерів громадянського суспільства Данії, присутніх в Україні", решта – через спеціалізовані установи ООН.

Яку ще допомогу отримає Україна

У квітні Конгрес США ухвалив виділення довгоочікуваного пакета допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Окрім потреб ЗСУ, пакет допомоги від США буде спрямований на інші цілі в Україні. Пані посол США в Україні Бріджит Брін Пакет розповіла, що виділення підтримки від Сполучених Штатів на 61 мільярд доларів має на меті: