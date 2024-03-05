Лікарняні виплати: чому можуть відхилити заяву-розрахунок

ПФУ реалізував можливість формування та подання інформації про виплату лікарняних коштів онлайн. Нині це можна зробити через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Чому може бути відхилено заяву-розрахунок

Лікарняні виплати надаються за рахунок коштів, збережених у Пенсійному фонді. Для отримання цих виплат роботодавцям необхідно подати заяву-розрахунок до ПФУ.

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При цьому, заяву-розрахунок, подану страхувальником в електронному вигляді, може бути відхилено лише з причини наявності помилок. ПФУ зазначає, що найчастіше невірно вносяться реквізити самого листка непрацездатності або інформацію про застраховану особу.

Які помилки – найтиповіші

Причина відхилення заяви-розрахунку відображається у вигляді коментаря в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Таким чином, ПФУ повідомляє, що найтиповіші помилки це:

неправильно заповнено реквізити страхувальника: місцезнаходження (вказано не повністю або з помилками), номер рахунку, МФО банку тощо;

не внесено дані щодо належності застрахованої особи до пільгової категорії (наприклад, до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи);

невідповідність між набутим страховим стажем застрахованої особи (за останні 12 місяців), і тим, що зазначений в Реєстрі застрахованих осіб;

неправильно розраховано суму виплат за листком непрацездатності.

Як розраховуються виплати

Відповідно до законодавства України, розмір грошової допомоги за період тимчасової непрацездатності визначається на основі середньоденної заробітної плати працівника та його страхового стажу.

Відтак, розміри лікарняних застрахованим особам залежать від стажу та розраховуються наступним чином: