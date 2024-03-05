Больничные выплаты: почему могут отклонить заявление-расчет
Источник:ПФУ
ПФУ реализовал возможность формирования и предоставления информации о выплате больничных средств онлайн. Сейчас это можно сделать через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.
Почему может быть отклонено заявление-расчет
Больничные выплаты предоставляются за счет средств, сохраненных в Пенсионном фонде. Для получения этих выплат работодателям необходимо подать заявление-расчет в ПФУ.
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При этом, заявление-расчет, поданное страхователем в электронном виде, может быть отклонено только по причине наличия ошибок. ПФУ отмечает, что чаще всего неверно вносятся реквизиты самого листка нетрудоспособности или информацию о застрахованном лице.Обратите внимание! Причина отклонения заявления-расчета отражается в виде комментария в личном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Какие ошибки – самые типичные
Таким образом, ПФУ сообщает, что самые типичные ошибки это:
- неправильно заполнены реквизиты страхователя: местонахождение (указано не полностью или с ошибками), номер счета, МФО банка и т.д;
- не внесены данные о принадлежности застрахованного лица к льготной категории (например, к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы);
- несоответствие между приобретенным страховым стажем застрахованного лица (за последние 12 месяцев), и тем, что указан в Реестре застрахованных лиц;
- неправильно рассчитана сумма выплат по листку нетрудоспособности.
Как рассчитываются выплаты
В соответствии с законодательством Украины, размер денежной помощи за период временной нетрудоспособности определяется на основе среднедневной заработной платы работника и его страхового стажа.
Поэтому, размеры больничных застрахованным лицам зависят от стажа и рассчитываются следующим образом:
- 50% средней зарплаты – когда страховой стаж составляет не более 3 лет;
- 60% – срок страхового стажа от 3 до 5 лет;
- 70% – страховой стаж составляет от 5 до 8 лет;
- 100% – срок страхового стажа превышает 8 лет.