Україна просить ЄС про збільшення фінансової допомоги

Україна запропонувала ЄС збільшити фінансову допомогу на період 2028-2034 років до 400 мільярдів євро. Ця ініціатива має на меті підтримати відновлення економіки країни та забезпечити стабільний розвиток після кризових періодів.

Додаткові мільярди для України

Україна запропонувала Євросоюзу подвоїти фінансування допомоги в новому бюджеті на 2028 – 2034 роки з 200 до 400 мільярдів євро, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Сторони також домовилися провести спільне засідання урядів у Києві наприкінці цього або на початку наступного року.

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Він також зазначив, що Україна сподівається на створення фінансового інструменту в новому бюджеті ЄС на 2028 – 2034 роки.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Пропонуємо збільшити фінансову пропозицію для нашої держави з 200 до 400 мільярдів євро та запровадити окрему бюджетну програму.

За словами Шмигаля, Україна планує без обмежень використовувати кошти з Фонду допомоги в рамках EPF для компенсації витрат державам ЄС на закупівлю озброєння в українських виробників.