Додаткові мільярди для України

Україна запропонувала Євросоюзу подвоїти фінансування допомоги в новому бюджеті на 2028 – 2034 роки з 200 до 400 мільярдів євро, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Сторони також домовилися провести спільне засідання урядів у Києві наприкінці цього або на початку наступного року.

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Він також зазначив, що Україна сподівається на створення фінансового інструменту в новому бюджеті ЄС на 2028 – 2034 роки.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Пропонуємо збільшити фінансову пропозицію для нашої держави з 200 до 400 мільярдів євро та запровадити окрему бюджетну програму.

За словами Шмигаля, Україна планує без обмежень використовувати кошти з Фонду допомоги в рамках EPF для компенсації витрат державам ЄС на закупівлю озброєння в українських виробників.