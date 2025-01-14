Українці можуть вплинути на розмір своєї майбутньої пенсії: як це правильно зробити

Українці можуть самостійно збільшити розмір власної майбутньої пенсії. Для цього слід офіційно працевлаштуватися та регулярно сплачувати єдиний соціальний внесок.

Як збільшити розмір майбутньої пенсії в Україні

Так, чим більше сплачено внесків, і чим триваліший трудовий стаж особи, тим більшими будуть пенсійні виплати, передає 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Тобто є два ключових аспекти, що впливають на майбутні виплати:

стаж роботи: кожен рік офіційної зайнятості додає до загального трудового стажу, який враховується при розрахунку пенсії; розмір внесків: чим більша заробітна плата та сплачений єдиний соціальний внесок, тим більше накопичень для майбутньої пенсії.

Зокрема Пенсійний фонд опублікував звіт за дев’ять місяців 2024 року. У ньому зазначається, що за цей час понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні, тобто з них почали сплачувати податки. Це забезпечило додаткові надходження до ПФУ у 97 мільйонів гривень єдиного внеску.

Зверніть увагу! У фонді наголосили, що ці внески не лише гарантують пенсійні права працівникам, що їх сплачують, а й впливають на виплати нинішнім пенсіонерам.