Українці можуть вплинути на розмір своєї майбутньої пенсії: як це правильно зробити
Українці можуть самостійно збільшити розмір власної майбутньої пенсії. Для цього слід офіційно працевлаштуватися та регулярно сплачувати єдиний соціальний внесок.
Як збільшити розмір майбутньої пенсії в Україні
Так, чим більше сплачено внесків, і чим триваліший трудовий стаж особи, тим більшими будуть пенсійні виплати, передає 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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Тобто є два ключових аспекти, що впливають на майбутні виплати:
- стаж роботи: кожен рік офіційної зайнятості додає до загального трудового стажу, який враховується при розрахунку пенсії;
- розмір внесків: чим більша заробітна плата та сплачений єдиний соціальний внесок, тим більше накопичень для майбутньої пенсії.
Зокрема Пенсійний фонд опублікував звіт за дев’ять місяців 2024 року. У ньому зазначається, що за цей час понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні, тобто з них почали сплачувати податки. Це забезпечило додаткові надходження до ПФУ у 97 мільйонів гривень єдиного внеску.
Зверніть увагу! У фонді наголосили, що ці внески не лише гарантують пенсійні права працівникам, що їх сплачують, а й впливають на виплати нинішнім пенсіонерам.