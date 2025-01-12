Якою буде максимальна пенсія у 2025

Максимальна пенсія не змінюватиметься щонайменше до 2028 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки.

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Зверніть увагу! Зараз максимальна пенсійна виплата складає 23 610 гривень

Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" встановлено, що максимальна пенсія не може бути більш як 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (зараз – 2 361 гривня). Ця виплата містить в собі основний розмір пенсії, усі надбавки та доплати.

Зауважте! Виключенням з переліку додаткових виплат, що додаються до пенсії при встановленні максимальної пенсії є надбавка окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Згідно з чинним законодавством максимальна пенсія надаватиметься: