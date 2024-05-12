Доведеться зачекати: коли у працюючих пенсіонерів зростуть пенсії

Урядом впроваджені спеціальні надбавки до пенсії, зокрема і за додатковий стаж. Однак, отримати ці доплати зможуть не всі.

Коли нарахують цю надбавку до пенсії

Перерахунок виплат пенсіонерів, що продовжують працювати, розпочався з 1 квітня. Проте надбавки будуть додані до пенсії лише у червні.

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Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,

– пояснюють представники ПФУ.

Якщо пенсіонер вийшов на пенсію за вислугою років, його виплати також можуть бути перераховані. Важливою умовою є те, що ця особа має досягти пенсійного віку.

Хто може отримати надбавку за стаж

Зараз пенсіонери можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років.

Доплата за новонабутий стаж надається тим, хто встиг набути мінімум 2 роки стажу. Для перерахунку беруться дані станом на 1 березня теперішнього року.

Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Надбавка за кожен рік новонабутого стажу зросла разом з прожитковим мінімумом з 1 січня 2024 року. Зараз така доплата складає 23,61 гривні.