Когда начислят эту надбавку к пенсии

Перерасчет выплат пенсионеров, продолжающих работать, начался с 1 апреля. Однако надбавки будут добавлены к пенсии только в июне.

Читайте также Гривневые депозиты потеряют доходность: что будет с депозитными ставками на следующей неделе

Перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы,

– объясняют представители ПФУ.

Если пенсионер вышел на пенсию по выслуге лет, его выплаты также могут быть пересчитаны. Важным условием является то, что это лицо должно достичь пенсионного возраста.

Обратите внимание! Сейчас пенсионеры могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

Кто может получить надбавку за стаж

Доплата за вновь приобретенный стаж предоставляется тем, кто успел приобрести минимум 2 года стажа. Для перерасчета берутся данные по состоянию на 1 марта нынешнего года.

Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– говорится в сообщении ПФУ.

Надбавка за каждый год вновь приобретенного стажа выросла вместе с прожиточным минимумом с 1 января 2024 года. Сейчас такая доплата составляет 23,61 гривны.