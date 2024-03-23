Зростання пенсій з 1 квітня: кому чекати на підвищення виплат

У березні відбулася індексація виплат понад 10 мільйонів українців. Однак, це не кінець, у квітні очікується нова хвиля зростання пенсій.

Чому можуть зрости пенсії

З 1 квітня планово зростає мінімальна зарплата в Україні. Зараз цей показник становить 7 100 гривень, однак, уже з наступного місяця буде – 8 тисяч гривень.

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Разом з цим, збільшаться і мінімальні пенсійні виплати громадян старше 65 років, якщо при цьому вони мають повний стаж. Зараз гарантована пенсія вказаних осіб – 2 840 гривень. А уже з квітня ця виплата буде 3 200 гривень.

У кого ще зростуть виплати

Пенсійні виплати громадян старше 65 років, які мають повний стаж, не можуть бути менше ніж 40% від визначеної в Україні мінімальної заробітної плати.

Окремо у квітні почнеться перерахунок виплат пенсіонерів, що працюють. Їм буде додано надбавки за додатковий стаж.

Доплата за кожен рік додаткового стажу тепер складає 23,61 гривні.

Також зростуть виплати громадян старше 70 років. Йдеться про додавання до їх пенсії вікової надбавки. Зараз розмір цієї доплати такий:

для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Вікова доплата додається до основного розміру пенсії автоматично. Надбавка нараховується у місяць, коли пенсіонер досягає визначеного віку.