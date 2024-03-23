Почему могут вырасти пенсии
С 1 апреля планово увеличится минимальная зарплата в Украине. Сейчас этот показатель составляет 7 100 гривен, однако уже со следующего месяца он будет – 8 тысяч гривен.
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Вместе с этим, увеличатся и минимальные пенсионные выплаты граждан старше 65 лет, если при этом, они имеют полный стаж. Сейчас гарантированная пенсия указанных лиц – 2 840 гривен. А уже с апреля эта выплата будет 3 200 гривен.
У кого еще вырастут выплаты
Отдельно в апреле начнется перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Им будут начтслены надбавки за дополнительный стаж.
Также вырастут выплаты граждан старше 70 лет. Речь идет о добавлении к их пенсии возрастной надбавки. Сейчас размер этой доплаты таков:
- для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Возрастная доплата добавляется к основному размеру пенсии автоматически. Надбавка начисляется в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста.