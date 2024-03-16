Зростання пенсії у березні: кому додатково підвищать виплати
Джерело:ПФУ
Попри індексацію, у деяких українців зростуть пенсійні виплати на понад 500 гривень. Підвищення відбудеться автоматично.
Як зросте пенсія українців у березні
З 1 березня розпочалася масштабна індексація пенсійних виплат. Мінімальне підвищення, яке чекає на пенсіонерів – 100 гривень, максимальне – 1 500 гривень.
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При цьому, середня пенсія становитиме уже 5 717 гривень. Однак, є і ті пенсіонери, хто зовсім не відчує підвищення:
- ті, хто вийшов на пенсію протягом останніх 3 років;
- громадяни, що отримують найвищі пенсійні виплати;
- особи з виплатами нижчими за мінімальні.
Українські пенсіонери, яким нарахували пенсії нижчі за гарантовані, отримують спеціальну надбавку. Таким чином їхня виплата досягає гарантованого розміру. Після індексації доплата анулюється. А розмір підвищення, внаслідок перерахунку, якраз і сягне суми цієї надбавки.
У кого ще зростуть пенсії
Громадяни, які досягли певного віку, отримують спеціальну вікову надбавку до пенсії. Станом на тепер, ці суми такі:
- особи від 70 до 74 років включно мають – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.