Зростання пенсії у березні: кому додатково підвищать виплати

Попри індексацію, у деяких українців зростуть пенсійні виплати на понад 500 гривень. Підвищення відбудеться автоматично.

Як зросте пенсія українців у березні

З 1 березня розпочалася масштабна індексація пенсійних виплат. Мінімальне підвищення, яке чекає на пенсіонерів – 100 гривень, максимальне – 1 500 гривень.

Читайте також Пільгові тарифи на газ: кому така опція буде доступна

При цьому, середня пенсія становитиме уже 5 717 гривень. Однак, є і ті пенсіонери, хто зовсім не відчує підвищення:

ті, хто вийшов на пенсію протягом останніх 3 років;

громадяни, що отримують найвищі пенсійні виплати;

особи з виплатами нижчими за мінімальні.

Українські пенсіонери, яким нарахували пенсії нижчі за гарантовані, отримують спеціальну надбавку. Таким чином їхня виплата досягає гарантованого розміру. Після індексації доплата анулюється. А розмір підвищення, внаслідок перерахунку, якраз і сягне суми цієї надбавки.

У кого ще зростуть пенсії

Громадяни, які досягли певного віку, отримують спеціальну вікову надбавку до пенсії. Станом на тепер, ці суми такі:

особи від 70 до 74 років включно мають – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Основною умовою для отримання вікової надбавки є пенсія менша за 10 340,35 гривні.