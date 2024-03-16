Как вырастет пенсия украинцев в марте
С 1 марта началась масштабная индексация пенсионных выплат. Минимальное повышение, которое ждет пенсионеров – 100 гривен, максимальное – 1 500 гривен.
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При этом, средняя пенсия составит уже 5 717 гривен. Однако, есть и те пенсионеры, кто совсем не почувствует повышения:
- те, кто вышел на пенсию в течение последних 3 лет;
- граждане, получающие самые высокие пенсионные выплаты;
- лица с выплатами ниже минимальных.
Украинские пенсионеры, которым начислили пенсии ниже гарантированных, получают специальную надбавку. Таким образом их выплата достигает гарантированного размера. После индексации доплата аннулируется. А размер повышения, в результате перерасчета, как раз и достигнет суммы этой надбавки.
У кого еще вырастут пенсии
Граждане, достигшие определенного возраста, получают специальную возрастную надбавку к пенсии. По состоянию на теперь, эти суммы следующие:
- лица от 70 до 74 лет включительно имеют – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.