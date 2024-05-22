Пенсії стали більші: як змінились виплати пенсіонерів з початку 2024 року

З початку року в Україні уже пройшли індексація та перерахунок виплат пенсіонерів. Пенсії деяких громадян сильно зросли, однак, є і ті, хто зовсім не відчув збільшення.

На скільки зросли пенсії

В Україні пенсійні виплати отримує орієнтовно 10,2 мільйона пенсіонерів. Більшість з них мають пенсію за віком.

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З початку 2024 року кількість пенсіонерів, що мають виплати до 3 тисяч гривень зменшилась. Станом на 1 січня їх було – 29,70% від загальної кількості, а уже 1 квітня – 26,84%.

Для отримувачів більших виплат ситуація змінилась так:

кількість пенсіонерів, що мають виплати від 3 001 до 4 000 гривень зменшилась до 17,27% з січневого показника – 21,25%;

зменшилась до 17,27% з січневого показника – 21,25%; від 4 001 до 5 000 гривень – у квітні 18,61% осіб – у січні 14,91%;

– у квітні 18,61% осіб – у січні 14,91%; від 5 001 до 10 000 гривень – у квітні 25,22% – у січні 23,20%;

– у квітні 25,22% – у січні 23,20%; від 10 000 гривень – у квітні 12,06% – у січні 10,94%.

Скільки витратили на пенсії

У ПФУ повідомили, що станом на 21 травня пенсійні виплати було профінансовано на суму 51 мільярд гривень, з них:

41,3 мільярда гривень передано в уповноважені банки;

9,7 мільярда гривень – в Укрпошту.

На пільги та субсидії було виділено 2970,5 мільйона гривень. Сума страхових виплат сягнула 2284,5 мільйони гривень, з них на лікарняні витратили – 1131,5 мільйона гривень.