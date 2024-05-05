Підвищення пенсій у травні: кому збільшать виплати на майже 600 гривень

У травні не планується індексація чи перерахунок пенсійних виплат. Проте, деякі пенсіонери усе ж відчують зростання пенсій.

У кого зросте пенсія

У травні пенсіонери, які досягнуть 80 років почнуть отримувати додатково до пенсії – 570 гривень. Таке збільшення відбудеться, завдяки надбавці за віком.

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Вікова надбавка починає нараховуватись після 70 років. Зараз розмір цієї доплати такий:

особи від 70 до 74 років включно мають додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень.

Така доплата додається до пенсії автоматично. Надбавка нараховується, якщо щомісячна виплата пенсіонера менша за 10 340,35 гривні.

Яка ще надбавка надається пенсіонерам

Вказана надбавка не додається, а лише збільшується з часом. Тобто, пенсіонер у 76 років отримує 456 гривень, а не 300 + 456.

У травні та червні продовжить діяти програма від ООН. Завдяки цій допомозі, жителям певних регіонів надають індивідуальну доплату до пенсії. Про які області йдеться:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Також отримувач має відповідати таким характеристикам:

він не отримував грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;

особа не має виплат для ВПО;

його щомісячна пенсія менша за 3 250 гривень.

Надбавка розраховується як різниця між 3 250 та сумою пенсії. При цьому, така доплата не може бути меншою за 100 гривень.