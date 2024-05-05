У кого вырастет пенсия

В мае пенсионеры, которые достигнут 80 лет начнут получать дополнительно к пенсии – 570 гривен. Такое увеличение произойдет, благодаря надбавке по возрасту.

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Возрастная надбавка начинает начисляться после 70 лет. Сейчас размер этой доплаты такой:

лица от 70 до 74 лет включительно имеют дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.

Такая доплата добавляется к пенсии автоматически. Надбавка начисляется, если ежемесячная выплата пенсионера меньше 10 340,35 гривен.

Обратите внимание! Указанная надбавка не добавляется, а лишь увеличивается со временем. То есть, пенсионер в 76 лет получает 456 гривен, а не 300 + 456.

Какая еще надбавка предоставляется пенсионерам

В мае и июне продолжит действовать программа от ООН. Благодаря этой помощи, жителям определенных регионов предоставляют индивидуальную доплату к пенсии. О каких областях идет речь:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Также получатель должен соответствовать следующим характеристикам:

он не получал денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года;

лицо не имеет выплат для ВПЛ;

его ежемесячная пенсия меньше 3 250 гривен.

Надбавка рассчитывается как разница между 3 250 и суммой пенсии. При этом, такая доплата не может быть меньше 100 гривен.