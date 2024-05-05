У кого зросте пенсія
У травні пенсіонери, які досягнуть 80 років почнуть отримувати додатково до пенсії – 570 гривень. Таке збільшення відбудеться, завдяки надбавці за віком.
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Вікова надбавка починає нараховуватись після 70 років. Зараз розмір цієї доплати такий:
- особи від 70 до 74 років включно мають додатково 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень.
Така доплата додається до пенсії автоматично. Надбавка нараховується, якщо щомісячна виплата пенсіонера менша за 10 340,35 гривні.
Яка ще надбавка надається пенсіонерам
У травні та червні продовжить діяти програма від ООН. Завдяки цій допомозі, жителям певних регіонів надають індивідуальну доплату до пенсії. Про які області йдеться:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Також отримувач має відповідати таким характеристикам:
- він не отримував грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;
- особа не має виплат для ВПО;
- його щомісячна пенсія менша за 3 250 гривень.
Надбавка розраховується як різниця між 3 250 та сумою пенсії. При цьому, така доплата не може бути меншою за 100 гривень.