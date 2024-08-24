Хто з пенсіонерів отримає збільшену пенсію у вересні

ООН активно допомагає українцям. Завдяки спеціальній програмі від цієї організації, пенсії частини українських пенсіонерів будуть підвищені восени.

Хто зможе отримати підвищення

Доплата до пенсії від ООН надається пенсіонерам, що відповідають певним критеріям. Такі громадяни мають проживати у зоні бойових дій.

Читайте також Індія випередила Китай ставши найбільшим імпортером російської нафти

Також вони мають отримувати пенсію меншу за 3 250 гривень. Важливою умовою для нарахування такої надбавки є те що пенсіонер не отримував після 1 березня 2023 року додаткових виплат від міжнародних організацій та грошової допомоги для ВПО.

Зауважте! Такі доплати уже отримали більш як 470 тисяч українських пенсіонерів. Загальна сума виплачених коштів сягнула 2 мільярдів гривень.

Розмір цієї доплати розраховується індивідуально. Зараз вона складає різницю між 3 250 та сумою пенсії.

Наприклад, пенсіонер отримує пенсію 2 750 гривень. Тоді, його надбавка складає 500 гривень.

Ця доплата нараховується автоматично особам, які відповідають вказаним критеріям. Додатково звертатись у ПФУ для її отримання непотрібно.

Зверніть увагу! Доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН надаватимуться до кінця 2024 року.