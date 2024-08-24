Кто сможет получить повышение

Доплата к пенсии от ООН предоставляется пенсионерам, соответствующим определенным критериям. Такие граждане должны проживать в зоне боевых действий.

Читайте также Индия опередила Китай став крупнейшим импортером российской нефти

Также они должны получать пенсию меньше 3 250 гривен. Важным условием для начисления такой надбавки является то, что пенсионер не получал после 1 марта 2023 года дополнительных выплат от международных организаций и денежной помощи для ВПО.

Заметьте! Такие доплаты уже получили более 470 тысяч украинских пенсионеров. Общая сумма выплаченных средств достигла 2 миллиардов гривен.

Размер этой доплаты рассчитывается индивидуально. Сейчас она составляет разницу между 3 250 и суммой пенсии.

Например, пенсионер получает пенсию 2 750 гривен. Тогда, его надбавка составляет 500 гривен.

Эта доплата начисляется автоматически лицам, которые соответствуют указанным критериям. Дополнительно обращаться в ПФУ для ее получения не нужно.

Обратите внимание! Доплаты от Всемирной продовольственной программы ООН будут предоставляться до конца 2024 года.