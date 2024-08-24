Хто зможе отримати підвищення

Доплата до пенсії від ООН надається пенсіонерам, що відповідають певним критеріям. Такі громадяни мають проживати у зоні бойових дій.

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Також вони мають отримувати пенсію меншу за 3 250 гривень. Важливою умовою для нарахування такої надбавки є те що пенсіонер не отримував після 1 березня 2023 року додаткових виплат від міжнародних організацій та грошової допомоги для ВПО.

Зауважте! Такі доплати уже отримали більш як 470 тисяч українських пенсіонерів. Загальна сума виплачених коштів сягнула 2 мільярдів гривень.

Розмір цієї доплати розраховується індивідуально. Зараз вона складає різницю між 3 250 та сумою пенсії.

Наприклад, пенсіонер отримує пенсію 2 750 гривень. Тоді, його надбавка складає 500 гривень.

Ця доплата нараховується автоматично особам, які відповідають вказаним критеріям. Додатково звертатись у ПФУ для її отримання непотрібно.

Зверніть увагу! Доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН надаватимуться до кінця 2024 року.