Індексація у 2024 році: як зростуть пенсії

У бюджеті на наступний рік уже закладені видатки на проведення індексації. Перерахунок виплат має відбутися на початку березня.

Як збільшиться пенсія у 2024 році

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія зросте з 2 093 до 2 361 гривні. Індексація усіх виплат хоч і очікується у березні, однак, на вчасність проведення перерахунку впливатиме значна кількість факторів, найбільше – ситуація на фронті.

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Потрібно розуміти, що у 2024 році виплати зростуть не у всіх. Щобільше, у деяких, пенсії зменшаться, на кого це чекає розповіла депутатка Роксолана Підласа, повідомляє 24 Канал.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас, для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.

У 2024 році планується значна кількість реформ пенсійної системи. Зокрема, введення бального алгоритму для урівняння розміру пенсій особам, які при однакових обставинах, отримують різні виплати.

Які пенсії в Україні зараз

Середній розмір пенсій, які отримують українці, відповідно до останніх підрахунків – 5 350 гривень. Виплати понад 10 000 гривень мають лише 10,4% осіб. Значна кількість громадян – 29,5% мають пенсію від 2 001 до 3 000 гривень. Які виплати отримують інші: