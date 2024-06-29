Повторна індексація до кінця 2024 року: чи варто очікувати на підвищення пенсій
В Україні індексація пенсій здійснюється тільки один раз на рік. Відтак, вона вже відбулася навесні 2024 року.
Чи можлива індексація до кінця 2024 року
Експерт з питань щодо пенсійного забезпечення Сергій Коробкін у розмові з 24 Каналом розповів, що до кінця 2024 року ще одна індексація пенсійних виплат – не передбачена. Таким чином, українці можуть розраховувати лише на індивідуальні перерахунки.
Читайте також: Пенсія для ВПО: чи надійдуть переселенцям виплати у липні
Наразі лише одне підвищення в поточному році по індексації. Водночас є ще індивідуальні перерахунки. Наприклад, буде разова виплата військовим ветеранам до пенсії у День Незалежності,
– сказав Сергій Коробкін.
Річ у тім, що індексація зазвичай проводиться лише раз на рік. У 2024 році її провели у березні для понад 10 мільйонів пенсіонерів. Підвищену пенсію отримали:
- пенсіонери, які отримують пенсію на загальних підставах;
- пенсіонери силових відомств;
- особи, які отримують пенсію з інвалідності;
- колишні науковці;
- держслужбовці;
- працівники органів місцевого самоврядування.
Які одноразові виплати передбачені у 2024 році
Відповідно до Постанови Кабміну, до 24 серпня 2024 року ветеранам війни буде виплачена разова грошова допомога:
- Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто тощо, визнаних особами з інвалідністю: I групи – 3 100 гривень, II групи – 2 900 гривень та III групи – 2 700 гривень;
- По 1 000 гривень – учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто тощо, також дітям, які народилися в зазначених місцях;
- По 3 100 гривень – особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- По 650 гривень – членам сімей загиблих ветеранів війни, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;
- По 450 гривень – учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто тощо, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.