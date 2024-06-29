Повторна індексація до кінця 2024 року: чи варто очікувати на підвищення пенсій

29 червня 2024, 13:00
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В Україні індексація пенсій здійснюється тільки один раз на рік. Відтак, вона вже відбулася навесні 2024 року.

Чи можлива індексація до кінця 2024 року

Експерт з питань щодо пенсійного забезпечення Сергій Коробкін у розмові з 24 Каналом розповів, що до кінця 2024 року ще одна індексація пенсійних виплат – не передбачена. Таким чином, українці можуть розраховувати лише на індивідуальні перерахунки.

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Наразі лише одне підвищення в поточному році по індексації. Водночас є ще індивідуальні перерахунки. Наприклад, буде разова виплата військовим ветеранам до пенсії у День Незалежності, 
– сказав Сергій Коробкін.

Річ у тім, що індексація зазвичай проводиться лише раз на рік. У 2024 році її провели у березні для понад 10 мільйонів пенсіонерів. Підвищену пенсію отримали:

  • пенсіонери, які отримують пенсію на загальних підставах;
  • пенсіонери силових відомств;
  • особи, які отримують пенсію з інвалідності;
  • колишні науковці;
  • держслужбовці;
  • працівники органів місцевого самоврядування.

Які одноразові виплати передбачені у 2024 році

Відповідно до Постанови Кабміну, до 24 серпня 2024 року ветеранам війни буде виплачена разова грошова допомога:

  • Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто тощо, визнаних особами з інвалідністю: I групи – 3 100 гривень, II групи – 2 900 гривень та III групи – 2 700 гривень;
  • По 1 000 гривень  учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто тощо, також дітям, які народилися в зазначених місцях;
  • По 3 100 гривень – особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
  • По 650 гривень – членам сімей загиблих ветеранів війни, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;
  • По 450 гривень – учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто тощо, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.
Автор: Катерина Добровольська