Повторна індексація до кінця 2024 року: чи варто очікувати на підвищення пенсій

В Україні індексація пенсій здійснюється тільки один раз на рік. Відтак, вона вже відбулася навесні 2024 року.

Чи можлива індексація до кінця 2024 року

Експерт з питань щодо пенсійного забезпечення Сергій Коробкін у розмові з 24 Каналом розповів, що до кінця 2024 року ще одна індексація пенсійних виплат – не передбачена. Таким чином, українці можуть розраховувати лише на індивідуальні перерахунки.

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Наразі лише одне підвищення в поточному році по індексації. Водночас є ще індивідуальні перерахунки. Наприклад, буде разова виплата військовим ветеранам до пенсії у День Незалежності,

– сказав Сергій Коробкін.

Річ у тім, що індексація зазвичай проводиться лише раз на рік. У 2024 році її провели у березні для понад 10 мільйонів пенсіонерів. Підвищену пенсію отримали:

пенсіонери, які отримують пенсію на загальних підставах;

пенсіонери силових відомств;

особи, які отримують пенсію з інвалідності;

колишні науковці;

держслужбовці;

працівники органів місцевого самоврядування.

Які одноразові виплати передбачені у 2024 році

Відповідно до Постанови Кабміну, до 24 серпня 2024 року ветеранам війни буде виплачена разова грошова допомога: