МВФ вимагає ухвалити закон про збільшення податків для українців: чи реально знайти компроміс

Міжнародний валютний фонд рекомендує запровадити податок у 23% з продажу товарів та надання послуг через різні онлайн-платформи в Україні до кінця року. Тут важливо знайти компроміс.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач. За його словами, Україну поступово підштовхують йти в напрямку самофінансування. Зрозуміло, що потрібно багато працювати над оптимізацією витрат та податків.

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Чи буде збільшення податків

Як підкреслив доктор економічних наук, МВФ наполягає не лише на податки для онлайн-торгівлі, але й на реформі митної та податкової системи. І насправді уряд та аналітичні центри мають цілком конструктивну розмову з Міжнародним валютним фондом.

Тут також є питання щодо того, чи готова держава йти на непопулярні рішення. Інколи навіть є проблеми з досить популярними ідеями.

Питання в тому, наскільки ми, як держава, готові ухвалювати рішення, які можуть бути непопулярними. Реформа митниці точно є популярною реформою. Однак чи готова держава відпустити таку корумповану "годівницю"? За різними даними, вона дає корупційну ренту від 50 до 150 мільярдів гривень,

– підкреслив Длігач.

Питання підняття податків, які зачеплять дрібних торгівців та загалом мікробізнес – це непопулярне рішення. Звісно, є варіант збільшити контроль та податкове навантаження з боку держави. Це зробить неможливою роботу в разі ухилення податків.

Однак такі жорсткі кроки можуть спровокувати різні соціальні обурення, які нікому не потрібні. Також є питання, чи зможе держава забезпечити контроль над мільйонами самозайнятих, який офіційно зараз в Україні – 3 мільйони.

Загалом завдання держави тут – знайти компроміс, який би дозволяв відстояти справедливість та детінізувати процес. Але, з іншого боку, його не мають ускладнити.

МВФ рекомендує 23% податку. Ймовірно, що це 18% податку + 5% військовий збір. Держава наполягає на 5%. Так само як з системою оподаткування для 3 групи ФОПів. Ці 5% з обороту могли б адмініструвати самі маркетплейси. Це – реалістична та компромісна модель,

– зазначив Длігач.

Є питання, чи зможуть маленькі маркетплейси стати такими податковими агентами. Великі можуть бути готовими до такої ролі. Але спершу варто запровадити тестову модель, щоб усе відпрацювати.