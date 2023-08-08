Підвищення тарифів на електроенергію: коли українцям чекати на зміни

Не дивлячись на те, що уряд обіцяв не підвищувати тарифи мінімум до кінця року, складна економічна ситуація в країні змушує можновладців змінювати стратегію. Тариф може зрости за двох умов.

Підвищення тарифів на електроенергію

Останнє підвищення тарифів на електроенергію відбулося 1 червня 2023 року. Тоді ціна за кіловат-годину зросла до 2,64 гривні.

Читайте також Україну чекають відключення: чому потрібно готуватись до найгіршого

Наразі енергетичні компанії переживають значну кризу. З початку повномасштабного вторгнення було зруйновано значну кількість об'єктів критичної інфраструктури.

Однак, не дивлячись на це, тариф на електроенергію довгий час не змінювався. Підвищення у червні – вимушена міра, яка спровокована затяжною економічною кризою.

Говорячи про збільшення ціни на комунальні, варто зазначити і те, що насправді українці мали б платити за електроенергію зараз близько 7 гривень за кіловат-годину. Це сума, завдяки якій не тільки б покривалися витрати сировини, а і відновлювалася енергосистема.

Проте розуміючи важке становище населення, уряд запровадив тимчасове рішення, згідно із яким енергетичні компанії частково покривають ціну електроенергії.

Експерт Андріан Прокопін вважає, що за деяких умов до кінця 2023 року українці можуть не хвилюватися щодо підвищення тарифів.

Андріан Прокопін Експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Що стосується фізичних осіб, то у владі вже були заяви, що до наступного опалювального сезону у 2024 році підвищувати нібито не планують. Хоча багато залежатиме від військового розвитку подій. Важливим є і фактор імпорту, адже ми купуємо дорогу електроенергію в Європі, щоб перекрити дефіцит потужності, і це впливає на вартість електроенергії.

Безумовно, найбільше на розмір тарифів впливають саме події на фронті. Якщо позитивна динаміка буде так само стрімко продовжуватися, вихід із кризи настане набагато швидше.