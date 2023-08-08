Повышение тарифов на электроэнергию

Последнее повышение тарифов на электроэнергию произошло 1 июня 2023 года. Тогда цена за киловатт-час выросла до 2,64 гривны.

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В настоящее время энергетические компании переживают значительный кризис. С начала полномасштабного вторжения было разрушено большое количество объектов критической инфраструктуры.

Однако, несмотря на это, тариф на электроэнергию долгое время не менялся. Повышение в июне – вынужденная мера, спровоцированная затяжным экономическим кризисом.

Говоря об увеличении цены на коммунальные, следует отметить и то, что на самом деле украинцы должны платить за электроэнергию сейчас около 7 гривен за киловатт-час. Это сумма, благодаря которой не только покрывались бы расходы сырья, но и восстанавливалась энергосистема.

Однако, понимая тяжелое положение населения, правительство ввело временное решение, согласно которому энергетические компании частично покрывают цену электроэнергии.

Эксперт Андриан Прокопин считает, что в некоторых условиях до конца 2023 года украинцы могут не волноваться относительно повышения тарифов.

Андриан Прокопин Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Что касается физических лиц, то у власти уже были заявления, что к следующему отопительному сезону в 2024 году повышать вроде бы не планируют. Хотя многое будет зависеть от военного развития событий. Важен и фактор импорта, ведь мы покупаем дорогую электроэнергию в Европе, чтобы перекрыть дефицит мощности, и это влияет на стоимость электроэнергии.

Безусловно, больше всего на размер тарифов влияют именно события на фронте. Если положительная динамика будет так же стремительно продолжаться, выход из кризиса наступит гораздо быстрее.