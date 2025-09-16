Уряд планує суттєво збільшити видатки на Національне антикорупційне бюро України у 2026 році. Згідно з проєктом державного бюджету, на забезпечення діяльності НАБУ у 2026 році передбачено 2,54 мільйони гривень загального фонду.

Фінансування НАБУ зросте?

Про це ідеться у документі, який стосується видатків та надання кредитів впродовж 2024 – 2026 років, який є у розпорядженні журналістів 24 Каналу.

Для порівняння, у 2025 році ця сума становила 2,17 мільйонів гривень. Таким чином, фінансування відомства зросте на 370 тисяч гривень.

Найбільша частина загального фонду традиційно спрямовується на оплату праці персоналу, тож зростання бюджету означатиме й підвищення зарплат співробітників НАБУ.

Детальніше про НАБУ

НАБУ – ключовий елемент антикорупційної системи України, створений у 2015 році для розслідування корупційних злочинів топпосадовців. Бюро працює спільно з САП та ВАКС.

Зауважте. Фінансування НАБУ традиційно одна з найбільших статей у бюджеті серед антикорупційних органів, адже значна частина коштів іде на зарплати детективів та оперативну діяльність. При цьому в уряді неодноразово заявляли про потребу підвищувати рівень оплати праці для забезпечення конкуренції й незалежності кадрів.

Як раніше зазначав директор БЕБ Олександр Цивінський, для різних органів встановлено різні базові показники для розрахунку зарплат: для ДБР, НАБУ та ВАКС він рахується від 3 028 гривень, а для БЕБ – лише від 2 102 гривень. Це створює відчутну різницю у доходах працівників, і влада обіцяла частково вирівняти цю ситуацію у 2026 році.

Скільки виділять з бюджету-2026 на інші відомства?