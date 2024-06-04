В Україні знову зросли зарплати: які спеціалісти отримують найбільше

4 червня 2024, 11:12
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Джерело:

Держстат

За рік зарплати українців значно зросли. Таке збільшення зумовлене багатьма факторами, зокрема, рівнем інфляції та витоком кваліфікованих кадрів за кордон.

На скільки зросли зарплати

Середня зарплата українців за підсумками І кварталу теперішнього року сягнула 18 903 гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, вона зросла на 22,5%.

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Водночас у лютому цього року інфляція почала сповільнюватись. Вона знизилась до 4% у порівнянні зі значенням у 2023 році. 

Зверніть увагу! Реальний ВВП України у 2023 році збільшився на 5,3%, порівняно з показниками 2022 року.

Як змінився розмір зарплат

Зарплати деяких спеціалістів зросли на понад 30%. Попри це, частина українців досі має невисокі виплати.

Найвищі зарплати отримували спеціалісти у таких сферах:

  • у галузі "Інформації та телекомунікацій" середня зарплата становила 49 473 гривні, за рік вона зросла на 35,6%;
  • фінансова та страхова діяльність – 39 116 гривень – збільшилась на 18,2%;
  • у працівників авіаційного  транспорту – 34 699 гривень – зросла на 30%.

Найменші зарплати, попри зростання виплат були у працівників;

  • закладів культури (бібліотек, архівів, музеїв) середня зарплата становить 11 063 гривні, вона зросла на 15,1%;
  • галузі творчості та розваг – 11 532 гривні – збільшились на 13,6%;
  • освітньої сфери – 12 649 гривень – зросла на 14,4%.
Автор: Анастасія Зорик