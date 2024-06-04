В Україні знову зросли зарплати: які спеціалісти отримують найбільше
Джерело:Держстат
За рік зарплати українців значно зросли. Таке збільшення зумовлене багатьма факторами, зокрема, рівнем інфляції та витоком кваліфікованих кадрів за кордон.
На скільки зросли зарплати
Середня зарплата українців за підсумками І кварталу теперішнього року сягнула 18 903 гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, вона зросла на 22,5%.
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Водночас у лютому цього року інфляція почала сповільнюватись. Вона знизилась до 4% у порівнянні зі значенням у 2023 році.Зверніть увагу! Реальний ВВП України у 2023 році збільшився на 5,3%, порівняно з показниками 2022 року.
Як змінився розмір зарплат
Зарплати деяких спеціалістів зросли на понад 30%. Попри це, частина українців досі має невисокі виплати.
Найвищі зарплати отримували спеціалісти у таких сферах:
- у галузі "Інформації та телекомунікацій" середня зарплата становила 49 473 гривні, за рік вона зросла на 35,6%;
- фінансова та страхова діяльність – 39 116 гривень – збільшилась на 18,2%;
- у працівників авіаційного транспорту – 34 699 гривень – зросла на 30%.
Найменші зарплати, попри зростання виплат були у працівників;
- закладів культури (бібліотек, архівів, музеїв) середня зарплата становить 11 063 гривні, вона зросла на 15,1%;
- галузі творчості та розваг – 11 532 гривні – збільшились на 13,6%;
- освітньої сфери – 12 649 гривень – зросла на 14,4%.