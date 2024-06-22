Високі пенсії на старості: що треба зробити, аби отримати достойні виплати

Аби отримувати високу пенсію, українцям доведеться працювати довше, а також здійснювати певні накопичення. Зробити це можна завдяки накопичувальним фондам чи приватним заощадженням.

Коли пора думати про пенсію

Аби отримувати пенсію протягом 20 років, на неї доведеться працювати близько 40 років. Експертка з питань пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко наголосила, що про майбутні виплати треба починати думати з 20 – 30 років.

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У нас 20 – 30-річні не думають про пенсію. Горизонт планування дуже невеликий,

– сказав керівник відділу аналітики Concorde Caputal Олександр Паращій.

В Україні недержавні пенсійні фонди стикаються з проблемами, оскільки повномасштабна війна, що триває, перешкоджає їхній здатності збільшувати або зберігати заощадження в стабільних акціях компаній через відсутність функціонуючого фондового ринку.

Як отримати високу пенсію в майбутньому

Купити землю чи квартиру, щоб потім мати дохід, здаючи її в оренду

Це актив, який у будь-який момент можна продати. Проте спочатку необхідно назбирати на купівлю житла або землі, що може зайняти дуже багато часу.

Відкладати у валюті

Варто купувати валюту одразу кількох країн (краще обирати три різні валюти, дві з яких – долар та євро). Назбиравши достатню суму, кошти краще інвестувати (зокрема в купівлю нерухомості).

Купувати ОВДП, відкривати депозити

Зараз ОВДП має високу прибутковість. Також достатньо високі депозитні ставки на вклади в гривні. Але і ОВДП, і банківські депозити – інструмент для короткострокових інвестицій.

Купівля золота

Банківське золото за 5 років подорожчало з 33,7 тисячі до 90,8 тисячі гривень за тройську унцію (31.10348 грам). Відповідно, купувати золото навіть вигідніше, ніж долари.