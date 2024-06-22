Коли пора думати про пенсію

Аби отримувати пенсію протягом 20 років, на неї доведеться працювати близько 40 років. Експертка з питань пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко наголосила, що про майбутні виплати треба починати думати з 20 – 30 років.

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У нас 20 – 30-річні не думають про пенсію. Горизонт планування дуже невеликий,

– сказав керівник відділу аналітики Concorde Caputal Олександр Паращій.

В Україні недержавні пенсійні фонди стикаються з проблемами, оскільки повномасштабна війна, що триває, перешкоджає їхній здатності збільшувати або зберігати заощадження в стабільних акціях компаній через відсутність функціонуючого фондового ринку.

Як отримати високу пенсію в майбутньому

Купити землю чи квартиру, щоб потім мати дохід, здаючи її в оренду

Це актив, який у будь-який момент можна продати. Проте спочатку необхідно назбирати на купівлю житла або землі, що може зайняти дуже багато часу.

Відкладати у валюті

Варто купувати валюту одразу кількох країн (краще обирати три різні валюти, дві з яких – долар та євро). Назбиравши достатню суму, кошти краще інвестувати (зокрема в купівлю нерухомості).

Купувати ОВДП, відкривати депозити

Зараз ОВДП має високу прибутковість. Також достатньо високі депозитні ставки на вклади в гривні. Але і ОВДП, і банківські депозити – інструмент для короткострокових інвестицій.

Купівля золота

Банківське золото за 5 років подорожчало з 33,7 тисячі до 90,8 тисячі гривень за тройську унцію (31.10348 грам). Відповідно, купувати золото навіть вигідніше, ніж долари.