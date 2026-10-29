Російські атаки коштують Україні мільярди: Корецький назвав розмір збитків

Масштаби руйнувань від ворожих обстрілів б'ють по державному бюджету України. Російські атаки на енергетику, зв'язок та критичну інфраструктуру вже обійшлися у майже 8 мільярдів доларів.

Яку підтримку очікують від Естонії

Через ці руйнування державна скарбниця недоотримує податкові надходження, повідомив після телефонної розмови з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами Корецького, під час розмови сторони обговорили двосторонню співпрацю, підтримку Естонією європейської інтеграції України, а також питання термінової фінансової допомоги на наступний рік.

Окрему увагу сторони приділили енергетиці й залізниці, зокрема постачанню локомотивів для Укрзалізниці.

На що Україна розраховує від партнерів

Також прем’єри узгодили бачення майбутньої Конференції з відновлення України (URC-2027), яку в січні планують провести в Таллінні.

Зважаючи на ситуацію і виклики цієї зими, вважаємо важливим, щоб URC-2027 приділила особливу увагу питанням стійкості України,

– зауважив Корецький.

Глава українського уряду підкреслив, що міжнародна конференція має забезпечити не лише обговорення майбутньої відбудови, а й практичну підтримку України сьогодні.

Тому конференція має дати конкретний результат: практичну допомогу та консолідовану підтримку партнерів уже зараз,

– наголосив прем’єр-міністр.

Він також подякував Естонії та особисто Крістену Міхалу за послідовну підтримку України.

Нагадаємо, в середині жовтня Корецький заявляв, що через обстріли лише критичної інфраструктури Україна ризикувала недоотримати близько 1,5 мільярда доларів податків до кінця 2026 року. Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік перевищила 52 мільярди доларів.