Сума вражає: підрахували збитки інфраструктури України через війну
Джерело:Київська школа економіки
Наслідки війни в Україні сягнули шалених цифр. Менше ніж за місяць, сума збитків збільшилася на 3,1 мільярда. А мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів наближаються до 200 мільярдів.
Що найбільше постраждало
Найбільша частина в загальній сумі збитків належить житловому фонду. Внаслідок бойових дій зруйновано та/або пошкоджено 131,3 тисячі житлових будинків на 47,8 мільярда доларів.
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Наступним у списку йдуть збитки інфраструктури, які складають 35,1 мільярда доларів. Внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 311 мостів та мостових переправ, 24,8 тисячі кілометрів комунальних доріг та доріг державного і місцевого значення.
За даними експертів проєкту "Росія заплатить", на майже 9,5 мільярдів доларів завдані збитки підприємствам та промисловості, сфері освіти — до 3,9 мільярда доларів, а транспорту — до 3 мільярдів доларів.
Крім того, українці вже втратили понад 188 тисяч легкових авто, загальна сума збитків яких складає 1,7 мільярда доларів. Зазначається, що фактична сума збитків може бути вищою.
Загалом з початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше:
- 15,3 тисячі багатоповерхівок;
- 115,9 тисячі приватних будинків;
- 388 підприємств;
- 43,7 тисячі одиниць сільськогосподарської техніки;
- 1991 магазинів;
- 798 дитсадків;
- 934 медзаклади;
- 715 культурних споруд;
- 593 аптеки;
- 119 обʼєктів соціальної сфери;
- 17 ЦНАПів.
Непрямі втрати
За інформацією Київської школи економіки, станом на 22 серпня непрямі втрати галузей залишаються незмінними й складають 129,7 мільярда доларів. Мінімальні потреби у відновленні галузей зросли на 9 мільярдів доларів, а загальна сума вже наближається до 200 мільярдів доларів.
Загальна сума потреб у відновленні враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів. Сюди не враховані загальні потреби на відновлення економіки. За оцінками Уряду, з урахуванням цих категорій, загальна потреба у фінансування відновлення та модернізації економіки складає 750 мільярдів доларів.
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