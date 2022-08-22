Що найбільше постраждало

Найбільша частина в загальній сумі збитків належить житловому фонду. Внаслідок бойових дій зруйновано та/або пошкоджено 131,3 тисячі житлових будинків на 47,8 мільярда доларів.

Цікаво Безстрокові USDC контракти: що потрібно знати трейдерам

Наступним у списку йдуть збитки інфраструктури, які складають 35,1 мільярда доларів. Внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 311 мостів та мостових переправ, 24,8 тисячі кілометрів комунальних доріг та доріг державного і місцевого значення.

За даними експертів проєкту "Росія заплатить", на майже 9,5 мільярдів доларів завдані збитки підприємствам та промисловості, сфері освіти — до 3,9 мільярда доларів, а транспорту — до 3 мільярдів доларів.

Крім того, українці вже втратили понад 188 тисяч легкових авто, загальна сума збитків яких складає 1,7 мільярда доларів. Зазначається, що фактична сума збитків може бути вищою.

Загалом з початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше:

15,3 тисячі багатоповерхівок;

115,9 тисячі приватних будинків;

388 підприємств;

43,7 тисячі одиниць сільськогосподарської техніки;

1991 магазинів;

798 дитсадків;

934 медзаклади;

715 культурних споруд;

593 аптеки;

119 обʼєктів соціальної сфери;

17 ЦНАПів.

Непрямі втрати

За інформацією Київської школи економіки, станом на 22 серпня непрямі втрати галузей залишаються незмінними й складають 129,7 мільярда доларів. Мінімальні потреби у відновленні галузей зросли на 9 мільярдів доларів, а загальна сума вже наближається до 200 мільярдів доларів.

Загальна сума потреб у відновленні враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів. Сюди не враховані загальні потреби на відновлення економіки. За оцінками Уряду, з урахуванням цих категорій, загальна потреба у фінансування відновлення та модернізації економіки складає 750 мільярдів доларів.

Читайте також Чи можлива гіперінфляція в Україні: прогноз експерта

Деривативи, споти, стейкінг та навіть NFT-маркетплейс. Криптовалютна біржа з понад 3 мільйонами користувачів – Bybit – пропонує інструменти для інвестицій на будь-який смак.