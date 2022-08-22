Что больше всего пострадало
Наибольшая часть в общей сумме ущерба принадлежит жилищному фонду. В результате боевых действий разрушены и/или повреждены 131,3 тысячи жилых домов на 47,8 миллиарда долларов.
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Следующим в списке идут убытки инфраструктуры, которые составляют 35,1 миллиарда долларов. В результате боевых действий повреждено или разрушено 311 мостов и мостовых переправ, 24,8 тысячи километров коммунальных дорог и дорог государственного и местного значения.
По данным экспертов проекта "Россия заплатит", на почти 9,5 миллиарда долларов нанесен ущерб предприятиям и промышленности, сфере образования — до 3,9 миллиарда долларов, а транспорта — до 3 миллиардов долларов.
Кроме того, украинцы уже потеряли более 188 тысяч легковых автомобилей, общая сумма ущерба которых составляет 1,7 миллиарда долларов. Отмечается, что фактическая сумма ущерба может быть выше.
В целом с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере:
- 15,3 тысяч многоэтажек;
- 115,9 тысяч частных домов;
- 388 предприятий;
- 43,7 тысяч единиц сельскохозяйственной техники;
- 1991 г. магазинов;
- 798 детсадов;
- 934 медучреждения;
- 715 культурных сооружений;
- 593 аптеки;
- 119 объектов социальной сферы;
- 17 ЦНАПов.
Косвенные потери
По информации Киевской школы экономики, по состоянию на 22 августа косвенные потери отраслей остаются неизменными и составляют 129,7 миллиарда долларов. Минимальные потребности в восстановлении отраслей выросли на 9 миллиардов долларов, а общая сумма уже приближается к 200 миллиардам долларов.
Общая сумма потребностей в восстановлении учитывает только восстановление разрушенных объектов. Сюда не учтены общие потребности в восстановлении экономики. По оценкам Правительства, с учетом этих категорий, общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики составляет 750 миллиардов долларов.
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