Что больше всего пострадало

Наибольшая часть в общей сумме ущерба принадлежит жилищному фонду. В результате боевых действий разрушены и/или повреждены 131,3 тысячи жилых домов на 47,8 миллиарда долларов.

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Следующим в списке идут убытки инфраструктуры, которые составляют 35,1 миллиарда долларов. В результате боевых действий повреждено или разрушено 311 мостов и мостовых переправ, 24,8 тысячи километров коммунальных дорог и дорог государственного и местного значения.

По данным экспертов проекта "Россия заплатит", на почти 9,5 миллиарда долларов нанесен ущерб предприятиям и промышленности, сфере образования — до 3,9 миллиарда долларов, а транспорта — до 3 миллиардов долларов.

Кроме того, украинцы уже потеряли более 188 тысяч легковых автомобилей, общая сумма ущерба которых составляет 1,7 миллиарда долларов. Отмечается, что фактическая сумма ущерба может быть выше.

В целом с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере:

15,3 тысяч многоэтажек;

115,9 тысяч частных домов;

388 предприятий;

43,7 тысяч единиц сельскохозяйственной техники;

1991 г. магазинов;

798 детсадов;

934 медучреждения;

715 культурных сооружений;

593 аптеки;

119 объектов социальной сферы;

17 ЦНАПов.

Косвенные потери

По информации Киевской школы экономики, по состоянию на 22 августа косвенные потери отраслей остаются неизменными и составляют 129,7 миллиарда долларов. Минимальные потребности в восстановлении отраслей выросли на 9 миллиардов долларов, а общая сумма уже приближается к 200 миллиардам долларов.

Общая сумма потребностей в восстановлении учитывает только восстановление разрушенных объектов. Сюда не учтены общие потребности в восстановлении экономики. По оценкам Правительства, с учетом этих категорий, общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики составляет 750 миллиардов долларов.

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