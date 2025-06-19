КНДР будує військовий завод: чи постачатимуть Росії виготовлену зброю

Північна Корея розпочинає проєкт будівництва найбільшого військового заводу в країні. Площа нового заводу може перевищити 5-10 гектарів, що вдвічі більше за існуючі виробництва.

Що відомо про новий завод

КНДР розпочала масштабний проєкт зі створення машин для виробництва зброї, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання NK News.

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Згідно з аналізом супутникових знімків NK Pro, будівництво розпочалося невдовзі після того, як лідер країни Кім Чен Ин відвідав це місце минулого місяця.

Порівняння проєктного вигляду підприємства з супутниковими знімками території / nknews

7 травня державні медіа повідомили, що Кім у невстановлену дату оглянув завод загального машинобудування Huichon Ryonha в провінції Чаган, показавши художнє зображення нової заводської будівлі, яка затьмарить основну існуючу – вже один з найбільших виробничих цехів у країні.

Кім заявив, що її будівництво "гарантуватиме стрибок оборонної промисловості КНДР уперед до того, щоб стати передовою галуззю світового рівня", виробляючи "більш інтелектуальне, високошвидкісне, точне та багатофункціональне машинобудівне обладнання" для військової промисловості та інших галузей.

Чи постачатимуть Росії зброю з нового заводу

Як зазначає видання, нові потужності можуть значно посилити виробничий потенціал країни та навіть дозволити експорт техніки на світовий ринок, у тому числі й до Росії.

Завод має здійснювати виробництво вітчизняних верстатів Ryonha, які в останні роки дедалі активніше постачаються на виробничі підприємства КНДР, а також можуть стати потенційною альтернативою іноземним виробам.