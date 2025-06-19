Что известно о новом заводе

КНДР начала масштабный проект по созданию машин для производства оружия, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание NK News.

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Согласно анализу спутниковых снимков NK Pro, строительство началось вскоре после того, как лидер страны Ким Чен Ын посетил это место в прошлом месяце.

Сравнение проектного вида предприятия со спутниковыми снимками территории / nknews

7 мая государственные медиа сообщили, что Ким в неустановленную дату осмотрел завод общего машиностроения Huichon Ryonha в провинции Чаган, показав художественное изображение нового заводского здания, которое затмит основное существующее – уже один из крупнейших производственных цехов в стране.

Ким заявил, что его строительство "будет гарантировать скачок оборонной промышленности КНДР вперед к тому, чтобы стать передовой отраслью мирового уровня", производя "более интеллектуальное, высокоскоростное, точное и многофункциональное машиностроительное оборудование" для военной промышленности и других отраслей.

Будут ли поставлять России оружие с нового завода

Как отмечает издание, новые мощности могут значительно усилить производственный потенциал страны и даже позволить экспорт техники на мировой рынок, в том числе и в Россию.

Завод должен осуществлять производство отечественных станков Ryonha, которые в последние годы все активнее поставляются на производственные предприятия КНДР, а также могут стать потенциальной альтернативой иностранным изделиям.