Зброя, зерно та ІТ: чим займатиметься Україна після війни

Після закінчення війни Україну чекатиме інвестиційний бум, а рушієм стануть чотири галузі. Таку думку висловила міністерка економіки Свириденко під час економічного форуму у Давосі.

Чим займатиметься Україна після війни

Рушіями відновлення української економіки, на думку Свириденко, мають стати чотири пріоритетні галузі:

мілітарі-тек (високотехнологічне озброєння);

металургія, гірнича промисловість та машинобудування;

сільське господарство та харчова промисловість;

ІТ-галузь.

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Юлія Свириденко Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Вже наступного дня після перемоги Україна стане своєрідною світовою інвестиційною Меккою. Компанії, які готові інвестувати в Україну та локалізувати тут виробництво, розуміють, що йдеться фактично не лише про український ринок, а про ринок ЄС, адже Україна буде в Європейському Союзі. Саме приватні міжнародні інвестиції можуть стати ядром для відновлення України.

Ризики інвесторів

Міністерка вважає, що інвестиції та страхування ризиків для тих, хто заходить на український ринок, викликають великий інтерес наших партнерів.

Вона також зауважила, що війна в Україні досі триває, однак попри це Україна має напрацьований механізм страхування ризиків. Мовиться про MIGA та DFC. Саме цей досвід уряд прагне масштабувати для всіх країн, котрі бажають інвестувати в Україну.

"Це дозволяє вже зараз вести з партнерами діалог щодо секторів, які викликають найбільший інтерес інвесторів", – підкреслила Свириденко.