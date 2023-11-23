Як змінились ціни на продукти восени: здешевлення гречки

Ціни на продукти в Україні значно зросли з початку повномасштабного вторгнення. Наступна хвиля підвищень відбулась після пошкодження врожаю.

Наскільки змінились ціни восени

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко пояснив, чому відбулося здорожчання продукції, повідомляє 24 Канал. У жовтні 2023 року вартість продовольчих товарів зросла у порівнянні з вересневими показниками.

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Юрій Лупенко Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Що стосується загального здорожчання овочів на фоні продовження падіння цін на продукцію "борщового набору", то воно відбулося, скоріше за все, за рахунок надходження овочів закритого ґрунту.

Потрібно розуміти, що у липні ціни знижувались через врожайність. Однак восени вони почали знову пропорційно зростати. Вартість яких продуктів збільшилась:

овочі зросли в ціні на 14%;

яйця – 10,1%;

вершкове масло – 2,9%;

дитячі суміші – 2,5%;

сметана жирністю до 15% – 2,2%;

молоко – 2,1%.

сири, які вважаються м'якими – 1,9%;

сало – 1,6%;

яловичина – 1,4%.

Незначні підвищення до 1 % відбулися на хліб, тушки та філе птиці, морожену рибу, ячну та манну крупи. Попри збільшення ціни на значну кількість продуктів, є і ті, на які навпаки відбулося зниження вартості. Йдеться про:

моркву, яка почала коштувати менше на 14%;

гречку – 11,9%;

яблука – 8,7%;

картоплю – 7,2%;

цукор – 2,2%.

Зменшення до 1% відбулися на рис, пшеничне борошно, пшоно, варені ковбаси, макаронні вироби та свинину. Варто зауважити, що таке зниження цін сталося вперше, починаючи з лютого цього року.