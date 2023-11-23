Насколько изменились цены осенью

Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко объяснил, почему произошло удорожание продукции, сообщает 24 Канал. В октябре 2023 года стоимость продовольственных товаров выросла по сравнению с сентябрьскими показателями.

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Юрий Лупенко Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Что касается общего удорожания овощей на фоне продолжения падения цен на продукцию "борщевого набора", то оно произошло скорее всего за счет поступления овощей закрытого грунта.

Следует понимать, что в июле цены снижались из-за урожайности. Однако осенью они начали снова пропорционально расти. Стоимость каких продуктов увеличилась:

овощи выросли в цене на 14%;

яйца – 10,1%;

сливочное масло – 2,9%;

детские смеси – 2,5%;

сметана жирностью до 15% – 2,2%;

молоко – 2,1%.

сыры, которые считаются мягкими – 1,9%;

сало – 1,6%;

говядина – 1,4%.

Незначительные повышения до 1% произошли на хлеб, тушки и филе птицы, мороженую рыбу, ячневую и манную крупу. Несмотря на увеличение цены на значительное количество продуктов, есть и те, на которые, наоборот, произошло снижение стоимости. Речь идет о:

моркови, которая начала стоить меньше на 14%;

гречке – 11,9%;

яблоках – 8,7%;

картофеле – 7,2%;

сахаре – 2,2%.

Уменьшения до 1% произошли на рис, пшеничную муку, пшено, вареные колбасы, макаронные изделия и свинину. Следует отметить, что такое снижение цен произошло впервые, начиная с февраля этого года.