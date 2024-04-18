Три пріоритети для України: про що Зеленський повідомив Світовий банк

Володимир Зеленський повідомив, що у боротьбі з російською агресією потрібна підтримка країн-партнерів. Про це він зазначив під час участі в круглому столі міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку.

Про що повідомив Володимир Зеленський

Таким чином, Президент України Володимир Зеленський відзначив, що у боротьбі з російською агресією Україні потрібен ефективний фінансовий щит. Це є першим пріоритетом для України – фінансова підтримка країнами-партнерами.

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Володимир Зеленський Президент України Захищаючи життя, важливо бачити перспективу. Не просто те, як стоятимеш завтра, а як ти вистоїш у війні. Для цього потрібна достатня фінансова підтримка. Путін має гроші як зброю. І нам потрібен дієвий фінансовий щит.

Водночас Зеленський зазначив, що заморожені російські активи повинні працювати проти Росії: для цього потрібно знайти формат рішення та спрямувати російські активи для захисту життя в Україні. Це – другий пріоритет.

Кремль як єдиний винуватець цієї війни повинен сплатити реально болісну ціну за неї,

– сказав президент.

Україна потребує подальшої підтримки

Та останній, третій пріоритет, про який повідомив Володимир Зеленський – це економіка. А саме йдеться про економічну спроможність та відбудову. Президент повідомив, що Україна потребує подальшої підтримки партнерів, як для відбудови, так й для відновлення енергетичної системи та бізнесу.

І для цього потребуємо подальшої вашої підтримки: як прямої для відбудови та відновлення нашої енергетичної системи, так і інструментами для бізнесу на кшталт експортного фінансування постачання вашого обладнання та технологій, також страхування інвестицій вашого бізнесу з боку ваших кредитно-експортних агентств,

– підсумував Зеленський.

Допомога для України

Водночас стало відомо, що Канада планує надати Україні загалом 2,4 мільярда доларів кредитів протягом року. З цієї суми 2 мільярди доларів уже були перераховані 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ для забезпечення здатності уряду України продовжувати надавати необхідні послуги своїм громадянам.

У наступні п’ять років Канада переказуватиме Європейському банку реконструкції та розвитку 137,2 мільйона євро на проєкти відбудови України.